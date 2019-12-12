Demir'den Gürün'e destek

12.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:52

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve Gürün Kaymakamı Kadir Algın, ilçeye katkılarından dolayı iş adamı Hamit Demir'e teşekkür ziyaretinde bulundu.



Türk futboluna ve özellikle Sivasspor'a verdiği desteklerden ötürü Demir'e teşekkür eden Kaymakam Algın ve Başkan Çiftçi, Milli Savunma Komisyon Başkanı hemşerimiz İsmet Yılmaz'ın destekleriyle Gürün'de yapımı devam eden Gürün Müftülüğü yeni hizmet binasının, asansörünün yapımını üstlenen Demir'e de ayrıca teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, Kaymakam Algın ve Başkan Çiftçi'ye Sivasspor forması hediye etti. Başkan Çiftçi'ye ziyaret sırasında İstanbul Beylikdüzü Sivaslılar Dernek Başkanı Eyüp Günay ve İstanbul Gürün Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Şuayip Toptaş'ta eşlik etti. - SİVAS

Kaynak: İHA