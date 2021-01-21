Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?

2014 yılında yayınlanan ve çok ses getiren O Ses Çocuklar yarışmasında yarışan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Şahin Kendirci ile ilgili bilgiler haberimizde.

Şarkısı, sesi ve oyunculuğu ile merak edilen isim Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli? Şahin Kendirci şarkısı! Detaylar haberimizde.

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Kendirci, aslen Şanlıurfalı'dır. 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgisi olan Kendirci 'Yetenek Sizsiniz' yarışması ile popüler oldu. Bu yarışmanın ardından 2014'de 'O Ses Çocuklar' yarışmasına da katılarak yarışmadan birinci ayrılmıştı. Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile sinemaya adım attı. 26 Ekim 2018 tarihinde Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in küçüklüğünü canlandırdı.

ŞAHİN KENDİRCİ ŞARKILARI

Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı filmde rol alan genç yetenek Şahin Kendirci, Adana'ya Gel Gidek şarkısı ile basının ilgi odağı haline geldi. Şarkısı ile çok sevilen Kendirci, genç yaşına rağmen başarısı ile göz dolduruyor.