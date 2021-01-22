Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Sabriye Şengül kimdir? Survivor Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? Sabriye Şengül kariyeri!

Survivor yarışması ile tanıdığımız, sempatik, boksör, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Sabriye Şengül kimdir? Survivor Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? Sabriye Şengül kariyeri!

2017 Survivor yarışmasına katıldıktan sonra izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Sabriye Şengül kimdir? Survivor Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? Sabriye Şengül kariyeri!

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül, 12 Kasım 1988; Şalpazarı, Trabzon doğumlu, Türk Kickboksçu ve Boksör. Şengül, 2017 yılında katıldığı katıldığı Survivor yarışmasında izleyicinin sempatisini kazandı. 2019 yılında 2. defa Survivor yarışmasına katılan başarılı isim, Beyaz takım ile mücadele verdi.

SABRİYE ŞENGÜL KARİYERİ!

Spora hentbol oynayarak başladı. Daha sonra hentbol hocasının tavsiyesiyle 2006'da boksa yöneldi. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı. 23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu. Ayrıca TV8 kanalında Survivor 2017 ve 2019 sezonlarında yarışmıştır.