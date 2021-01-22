Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Sabriye Şengül kimdir? Survivor Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? Sabriye Şengül kariyeri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Sabriye Şengül kimdir? Survivor Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? Sabriye Şengül kariyeri!

22.01.2021 08:44 | Son Güncelleme: 22.01.2021 08:48
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Sabriye Şengül kimdir? Survivor Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? Sabriye Şengül kariyeri!

Survivor yarışması ile tanıdığımız, sempatik, boksör, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Sabriye Şengül kimdir? Survivor Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? Sabriye Şengül kariyeri!

2017 Survivor yarışmasına katıldıktan sonra izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Sabriye Şengül kimdir? Survivor Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? Sabriye Şengül kariyeri!

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül, 12 Kasım 1988; Şalpazarı, Trabzon doğumlu, Türk Kickboksçu ve Boksör. Şengül, 2017 yılında katıldığı katıldığı Survivor yarışmasında izleyicinin sempatisini kazandı. 2019 yılında 2. defa Survivor yarışmasına katılan başarılı isim, Beyaz takım ile mücadele verdi.

SABRİYE ŞENGÜL KARİYERİ!

Spora hentbol oynayarak başladı. Daha sonra hentbol hocasının tavsiyesiyle 2006'da boksa yöneldi. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı. 23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu. Ayrıca TV8 kanalında Survivor 2017 ve 2019 sezonlarında yarışmıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Selçuk Özdağ Meral Akşener Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ozan Doğulu Serdar Ortaç Jennifer Lopez Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Sabriye Şengül kimdir? Survivor Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? Sabriye Şengül kariyeri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 08:48:29. #1.14#
title