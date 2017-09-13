Demet Şener, Yakın Arkadaşı Atıl Kutoğlu için Podyumlara Dönüyor

Dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu'nun, 14 Eylül Perşembe akşamı Mercedes Benz Fashion Week İstanbul kapsamında Zorlu PSM'de düzenlenecek defilesinde Demet Şener, 29 Türk ve yabancı mankenle aynı podyumu paylaşacak. Fashion TV-Paris moda kanalı tarafından 200 ülkede naklen yayınlanacak olan Atıl Kutoğlu defilesinde ünlü DJ Birol Giray da modellere eşlik edecek ve podyumda canlı performans sergileyecek.

Daha önce Atıl Kutoğlu'nun New York Moda Haftası'ndaki defilelerinde de podyuma çıkan ve Amerikan basınının ilgisini çeken ünlü manken Demet Şener, yakın arkadaşı Kutoğlu için geri dönüyor. İlkbahar/yaz 2018 koleksiyonundan 2 kreasyonu taşıyacak olan ve sadece keyif aldığı için modelliğe döndüğünü belirten Şener, defile ile ilgili, "Fashion TV Paris, defileyi 200 ülkeye naklen yayınlayacağı için çok heyecanlıyım. Güzel ve eğlenceli bir tecrübe olacak." dedi.

DJ BİROL GİRAY'DAN PODYUMDA CANLI PERFORMANS

Defilede, ünlü DJ Birol Giray da modellere eşlik edecek ve podyumda canlı performans sergileyecek. Paris, İbiza, Mykonos ve Bodrum'daki büyük partilerde sergilediği performanslarla tanınan ünlü DJ, Atıl Kutoğlu defilesi için özel müzikler ve mix'ler hazırladı. Müzik hayatına 1982 yılında İstanbul'da başlayan Birol Giray, BeeGee ismiyle Türkiye ve yurt dışında halen başarıyla sürdürdüğü 30 seneyi aşan DJ'lik kariyerinin yanı sıra, Türkiye'de eğlence sektörü ve müzik radyoculuğu konularında da önemli başarılara imza attı.

