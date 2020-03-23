Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde!
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İbrahim Kutluay, Cenk Küpeli, Demet Şener, Magazin

Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde!

Sahili eşi Cenk Küpeli'yle el ele turlayan Demet Şener "evde kal" uyarılarına rağmen neden dışarı çıktıkları sorusuna "Sporumuzu yapıp hemen döneceğiz" yanıtını verdi.

23.03.2020 07:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:36
Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde!

Sahili eşi Cenk Küpeli'yle el ele turlayan Demet Şener "evde kal" uyarılarına rağmen neden dışarı çıktıkları sorusuna "Sporumuzu yapıp hemen döneceğiz" yanıtını verdi.

İbrahim Kutluay - Edvina Sponza

Demet Şener - Cenk Küpeli

Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde!

Kaynak: Diğer

Haberin Videosu:

Eski manken Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde!

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