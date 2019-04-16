Demet Şener, Sevgilisi Cenk Küpeli İle Doğum Kliniğinde Görüntülendi
Eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlayan Demet Şener, özel bir hastanenin doğum kliniğinde görüntülendi. Şener'in doğum kliniğinde görüntülenmesi, hamile olduğu iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.
İbrahim Kutluay'la sıkıntılı bir boşanma süreci geçiren manken Demet Şener, eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Demet Şener, doğum kliniğinde görüntülendi.
DOĞUM KLİNİĞİNDE GÖRÜNTÜLENDİ
Kanal D'deki '2. Sayfa'da yer alan habere göre; Demet Şener, önceki gün Cenk Küpeli ile birlikte özel bir hastanenin doğum kliniğinde görüntülendi.
HAMİLE Mİ?
Akıllara Demet Şener'in hamile mi olduğu sorularını akıllara getirdi.
YORUMLAR (7)
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hastayım sana demet hanımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bunlarda kim ya!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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soğan 10 lira oldu.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Adamın tipi hiç güven vermiyor. Kaşlarını da fazla aldırmış. Kadın eski kocaya inat yapıyorsa tüh. .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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hmmm ne işleri var acabaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır