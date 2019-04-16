Demet Şener, Sevgilisi Cenk Küpeli İle Doğum Kliniğinde Görüntülendi

Demet Şener, Sevgilisi Cenk Küpeli İle Doğum Kliniğinde Görüntülendi

Eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlayan Demet Şener, özel bir hastanenin doğum kliniğinde görüntülendi. Şener'in doğum kliniğinde görüntülenmesi, hamile olduğu iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

İbrahim Kutluay'la sıkıntılı bir boşanma süreci geçiren manken Demet Şener, eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Demet Şener, doğum kliniğinde görüntülendi.

DOĞUM KLİNİĞİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Kanal D'deki '2. Sayfa'da yer alan habere göre; Demet Şener, önceki gün Cenk Küpeli ile birlikte özel bir hastanenin doğum kliniğinde görüntülendi.

HAMİLE Mİ?

Akıllara Demet Şener'in hamile mi olduğu sorularını akıllara getirdi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (7)

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.