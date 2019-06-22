Demet Şener'in evlendiği Cenk Küpeli'nin kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu

Demet Şener ve Cenk Küpeli çiftinden mutlu haber geldi. Ünlü isim Demet Şener 21 Haziran tarihinde dünyaevine girdi. Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli'nin ise kim olduğu merak konusu oldu.

CENK KÜPELİ KİMDİR?

Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Cenk Küpeli, New York City Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. Tav Holding'de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. Eski milli basketbolculardan Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.