Demet Şener İçin Mutluluğun Resmini Çizdirdi
Snob Magazin - Magazin
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İkinci eşi Cenk Küpeli'den boşandıktan sonra mutluluğu iş adamı Tolga Arman'da bulan Demet Şener, Arman'dan sıra dışı bir Sevgililer Günü hediyesi aldı.
Ünlü ressam Şahin Demir'e öpüşürken çekilen bir resimlerini yaptıran Tolga Arman, tabloya "mutluluk resmi" adını koyarak sevgilisine sürpriz yaptı.
Sanat eseri karşısında nutku tutulan ünlü model, tabloyu sosyal medya hesabından, "hayatımda aldığım en güzel hediye, çok teşekkür ediyorum aşkım" yorumuyla paylaştı.
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