Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti

SON DAKİKA... Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin tek celsede boşanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Snob Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli'nin babasıyla arasındaki buzları erittiği öğrenildi. Peki Cenk Küpeli ve babası Avni Küpeli arasında neden soğuk rüzgarlar esmişti? İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme'sinde bu sabah boşandılar. Büyük bir aşk ile evlenen çiftin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi oldu.& ;

BOŞANMA SONRASI YENİ GELİŞME YAŞANDI

Snob Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Sürpriz boşanma sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı.





BABASIYLA ARASI BOZULMUŞTU

Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli, oğlunun Demet Şener ile evlenmesine karşı çıkmıştı. Avni Küpeli'nin bu evlilik nedeniyle oğluna kırgın olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: Snob Magazin