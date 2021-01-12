Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti

12.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:50
Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti

SON DAKİKA... Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin tek celsede boşanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Snob Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli'nin babasıyla arasındaki buzları erittiği öğrenildi. Peki Cenk Küpeli ve babası Avni Küpeli arasında neden soğuk rüzgarlar esmişti? İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme'sinde bu sabah boşandılar. Büyük bir aşk ile evlenen çiftin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi oldu.& ;

BOŞANMA SONRASI YENİ GELİŞME YAŞANDI

Snob Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Sürpriz boşanma sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı.

BABASIYLA ARASI BOZULMUŞTU

Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli, oğlunun Demet Şener ile evlenmesine karşı çıkmıştı. Avni Küpeli'nin bu evlilik nedeniyle oğluna kırgın olduğu öğrenilmişti.



Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ömer Bayram Mesut Bakkal İsmail Kartal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:50:28. #1.14#
title