Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'ayrılık' açıklaması
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'ayrılık' açıklaması

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'ayrılık' açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aşklarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrıldığı iddia edilmişti. Çift, ayrılık iddiasına ilk kez cevap verdi. İşte detaylar...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin attıkları her adım yakından takip ediliyor. Bir internet sitesi, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrıldığını öne sürdü.

"ASILSIZ BİR HABER"

Milliyet'ten Ali Keser'in haberine göre; Bodrum havaalanında görüntülenen çiftten Demet Özdemir, "Sürekli ayrılık haberleri çıkıyor. Ama ayrılık yok gördüğümüz kadarıyla" diyen bir muhabire, "Sürekli çıkmıyor! Hemen 'sürekli' falan demeyin. Geçen gün çıktı, o da asılsızdı" karşılığını verdi.

Oğuzhan Koç, ayrılık iddialarına anında yanıt veren sevgilisine, "Demet ayrılık haberi çıkmaya yakınken müdahale ediyor" sözleriyle takıldı.

"AMELİYAT ETMEYİ ÖĞRENDİM"

Ünlü şarkıcının esprili sözlerine Demet Özdemir, "Öğrendim artık ben de ameliyat etmeyi" diyerek, haklarında asılsız haber yapanlara göndermede bulundu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'ayrılık' açıklaması
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'ayrılık' açıklaması
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'ayrılık' açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'ayrılık' açıklaması - Haberler Magazin
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