Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir nereli, kaç yaşında?

13.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:47

Demet Özdemir nereli? Bengü ve Mustafa Sandal'ın kliplerinde oynadı. Sen Kiminli Dans Ediyorsun filminde de boy gösteren Demet Özdemir, Erkenci Kuş dizisi ile birçok ödül aldı. İşte, Demet Özdemir hayatı, biyografisi...

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Güzel oyuncu, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de dünyaya geldi. Anne ve baba ayrılınca, annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı.

Demet Özdemir, Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başladı. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Özdemir, ilk TV deneyimini ise 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırarark edindi. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide "Alya" karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandırdı. Star TV'de yayınlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterine can verdi.

EN İYİ KADIN OYUNCU SEÇİLDİ

Bengü'nün "Hodri Meydan" şarkısının klibinde oynayan oyuncu, 2016 Haziran ayından itibaren yayımlanan No:309 adlı dizide "Lale" karakterini oynadı. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettigi Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde "Aysel" karakterine hayat verdi. 2018 Temmuz ayından itibaren yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide "Sanem" karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Ortadoğunun en prestijli ödül töreni Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Özdemir, 2015 yılında StarMetre Fan Faktör 2 Kristal Ödülleri'nde Sana Bir Sır Vereceğim ile ödül aldı. Ayrıca Erkenci Kuş dizisi sayesinde; 45.Panten Altın Kelebek Ödülleri En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu, Medya Ve Sanat Ödülleri En İyi Dizi Çifti, 19. İnternet Medyası Yılın En İyileri En İyi Dizi Çifti, Murex D'or Ödülleri Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu, Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu, Quality Awards En Quality Kadın Oyuncu ödüllerini almaya hak kazandı.