Demet Akbağ: Adil bir kayınvalide olurum
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Demet Akbağ: Adil bir kayınvalide olurum

16.01.2021 08:24 | Son Güncelleme: 16.01.2021 08:29
Demet Akbağ: Adil bir kayınvalide olurum

Demet Akbağ, "Jülide Ateş ile 40" programına konuk oldu.

Demet Akbağ, "Jülide Ateş ile 40" programına konuk oldu. Kariyeri ve özel hayatıyla ile ilgili sorulara yanıt veren usta oyuncu "Eyyvah Eyvah" adlı sinema filmi serisinde birlikte rol aldığı Ata Demirer'le bağını şöyle anlattı: "Eyyvah Eyvah'ta kardeş kazandım. Ata'yı severdim ama film çalışması sırasındaki yakınlaşmamız bizi abla-kardeş, arkadaş, dost yaptı. İyi ki de oldu. Meslektaşım, arkadaşım, kardeşim, zaman zaman özleyip sadece sesini duymak için aradığım, çok özel biridir Ata."

BEN AİLENİN KIZIYIM

Akbağ, oyunculukta kuralları olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Kuralları ben değil, beni seven seyirci koyuyor. Ben ailenin kızıyım, annesiyim, ablasıyım. Kurallarım yok ama o kuralları uygulayacağım roller de teklif edilmedi! Düşünüyorum da hangisi kuralları aşan işler yapardı? Yapsa yapsa Feriştah yapardı. Ama durumumdan memnunum."

ADİL BİR KAYINVALİDE OLURUM

20 yaşında Ali adında bir oğlu olan Demet Akbağ, Jülide Ateş'in "Kayınvalideliğe hazır mısınız?" sorusuna, "Henüz erken. Ama anlayışlı olurum, kadın tarafından bakarım hadiseye. Oğlumu kayırmam, kollamam, bana öyle geliyor" yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet

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