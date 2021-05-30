Demet Akalın ve Seda Sayan kavgası büyüyor! Mesajlar ifşa oldu

Demet Akalın ve Seda Sayan arasında, sabah programı nedeniyle başlayan tartışma giderek büyüyor. Seda Sayan, "Alişan'la Demet'i işinden etti" şeklindeki paylaşımların ardından sinir küpüne döndü. Sosyal medya hesabından "Ben kimsenin ekmeğiyle oynamam" diyen Sayan'a Akalın'dan cevap gecikmedi. Akalın, Sayan tarafından kendisine gönderilen mesajı takipçileriyle paylaştı. İşte magazin dünyasının yakından takip ettiği kavgaya ilişkin tüm detaylar.

Magazin dünyasının ünlü isimleri Demet Akalın ve Seda Sayan arasında, sabah programı nedeniyle başlayan kavga, giderek şiddetleniyor. Demet Akalın ve Alişan'ın Star TV'de yaptığı sabah programının ekranlara veda etmesinin ardından Seda Sayan'la ile anlaşıldığı iddiaları gündeme düşmüştü. Bu iddiaların ardından Demet Akalın, jet hızıyla Sayan'ı sosyal medya hesabından sildi.

KAVGADA YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

Seda Sayan ve Demet Akalın arasındaki kavgada bugün yeni gelişmeler yaşandı. Seda Sayan, sosyal medyada 'Demet Akalın ile Alişan'ı işinden etti' yorumları sonrası oldukça sinirlendi. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Sayan açtı ağzını yumdu gözünü. Seda Sayan, "Ben bugüne kadar kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamadım da. Bunu bilmeyenler öğrensin" ifadelerini kullandı.

AKALIN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Kısa süre sonra bir paylaşımda bulunan Demet Akalın ise Sayan'a şu sözlerle karşılık verdi:

"Seni sever sayarız! 21 Mayıs 17.33'te 'Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de, 'Sıkıntı yok' dedim. Cuma günü program bitişi, 'Ben başlıyorum' diye sormadan mesaj attın. Biz ekiple ağlarken bu mesaj..."

"BENİ SENİNLE YANAK YANAĞA GÖREMEZLER"

"Cenaze evine davulla gidilmez. Sen bunu daha iyi bilirsin. Profesyonellikte her şey olur. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler. Bilgine..."

Tüm gelişmelerin üzerine Seda Sayan, Demet Akalın'ın yaptığı paylaşıma ilgili henüz bir yorumda bulunmadı. İkili arasında yaşananların tatlıya bağlanıp bağlanmayacağı merak ediliyor.