Demet Akalın o anları anlattı: Böyle mi evlilik teklif ediyorsun! - Haberler Magazin
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Demet Akalın o anları anlattı: Böyle mi evlilik teklif ediyorsun!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Demet Akalın o anları anlattı: Böyle mi evlilik teklif ediyorsun!

Demet Akalın, gelinlere sorduğu bir soru sonrası Okan Kurt'un kendisine yaptığı evlilik teklifinin ayrıntılarını anlattı: Bir kez Okan ile ayrıldık, bir gece ayrı kaldık.

Demet Akalın, gelinlere sorduğu bir soru sonrası Okan Kurt'un kendisine yaptığı evlilik teklifinin ayrıntılarını anlattı:

Bir kez Okan ile ayrıldık, bir gece ayrı kaldık.. Ben hemen kendimi dışarı attım...En az 5 dükkan gezmişimdir.  Sabaha karşı eve geldim, yattım uyudum. Gezmişim sabaha kadar, müzikten başım çatlıyor.  Bir baktım bu sabah kapıya geldi. Kapıyı yarım açtım " Ne var be " dedim. Okan " Açsana kapıyı bir şey söyleyeceğim" dedi. Ben de " Dışarıdan söyle" deyince " İlk kez duyacağın bir şey" dedi. Aldım içeri koltuğun ucuna oturttum. Elde ne çiçek ne de yüzük; bana bakıp " Evlenelim mi?" dedi. "Böyle mi teklif ediyorsun" dedim. Neyse bu işe gitti.. Yol 45 dakika sürüyor. Ben o sıra gelinlik baktım, mekan ayarladım... Sosyal medyaya da şunu yazdım: Cuma cuma evlilik teklifi almak ne bileyim ben...

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