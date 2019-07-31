Demet Akalın, Kourtney Kardashian'ın çıplak fotoğrafına ateş püskürdü
Şarkıcı Demet Akalın, dünyaca ünlü yıldız Kourtney Kardashian'ın çıplak fotoğrafına "Yeter artık kusacağım" diyerek isyan etti.
Dünyaca ünlü yıldız Kourtney Kardashian, havuzda çıplak poz verdi. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Akalın ise Kardashian'ın fotoğrafına sitem etti.
"YETER ARTIK KUSACAĞIM"
Bir Instagram hesabı Kourtney Kardashian'ın havuzda çırılçıplak poz verdiği fotoğrafı yayınladı. Sivri diliyle tanınan şarkıcı Demet Akalın ise Kardashian'ın fotoğrafının altına "Yeter artık kusacağım valla bu kadar g.t görmekten! Yemin artık sadece b.k geliyor aklıma bu kadar g.t görünce" yorumunu yaptı.
Kourtney Kardashian'ın kendi markasının tanıtımı için havuzda çırılçıplak poz verdiği iddia edildi.
YORUMLAR (33)
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gündecnde kalmak icin camur atiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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takip etme zorla mı ettiriyorlar teallaammCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kendisi çok temiz bir halt sanki.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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zamanında mankenlikte sizde açıyordunuz bi yerlerinizi o zaman sizinkilerede başkasının kusası geliyordu devir değişti sizinkiler para etmiyor artıkınCevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır
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pörsük sensin laYayından Kaldır
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SANA NE SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETME MAGAZİN HABERİNE BAKMA GÖRMEZSİN. BENİMDE SICAK YAZ AYLARINDA KAPALILAR AYNI TOPLU TAŞIMAYA BİNİNCE MİĞDEM BULUNUYOR KUSCAĞIM GELİYOR ÇOK PİS TER KOKUYORLAR. BUNUN İÇİN YAZ AYLARI TOPLU TAŞIMAYI KULLAMIYORUM.Cevap Yaz 7 42 Yayından Kaldır
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Niye sen çıplak mı geziyorsun.3 Yayından Kaldır
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ASLI ASLEN BAYAN DEĞİLİDİR. DİLİMDE TÜY BİTTİ HALA İNANAN KERİZLER VAR.7 Yayından Kaldır
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allah belanı versin aslı14 1 Yayından Kaldır
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o en azından orasını gösterince kusası geliyo insanın senin giyinik halin bile kusturuyor necis yaratıkCevap Yaz 25 11 Yayından Kaldır
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