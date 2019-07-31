Demet Akalın, Kourtney Kardashian'ın çıplak fotoğrafına ateş püskürdü

Dünyaca ünlü yıldız Kourtney Kardashian, havuzda çıplak poz verdi. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Akalın ise Kardashian'ın fotoğrafına sitem etti.

"YETER ARTIK KUSACAĞIM"

Bir Instagram hesabı Kourtney Kardashian'ın havuzda çırılçıplak poz verdiği fotoğrafı yayınladı. Sivri diliyle tanınan şarkıcı Demet Akalın ise Kardashian'ın fotoğrafının altına "Yeter artık kusacağım valla bu kadar g.t görmekten! Yemin artık sadece b.k geliyor aklıma bu kadar g.t görünce" yorumunu yaptı.

Kourtney Kardashian'ın kendi markasının tanıtımı için havuzda çırılçıplak poz verdiği iddia edildi.