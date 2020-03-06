Demet Akalın'ın alışveriş stili dikkat çekti
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Demet Akalın'ın alışveriş stili dikkat çekti

Giydiği kıyafetler ile kimi zaman örnek gösterilen kimi zaman ise rüküş bulunan ünlü popçu Demet Akalın önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı

06.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:43
Demet Akalın'ın alışveriş stili dikkat çekti

Dolce Cafe'de kahve içip sohbet eden Akalın daha sonra da alışverişin keyfini çıkardı.

Geçtiğimiz haftalarda 'nin ile ortak çalıştığı ve kendi tasarladığı "İvy park" markasını tercih ederek ile pişti olan ünlü popçu bu sefer de aynı koleksiyonun başka bir modelini tercih etti. Alışveriş stilinde sade bir eşofmanı tercih eden Akalın, kısa süren alışveriş turunun ardından alışveriş merkezinden özel aracı ile ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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