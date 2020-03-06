Demet Akalın'ın alışveriş stili dikkat çekti

06.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:43

Dolce Cafe'de kahve içip sohbet eden Akalın daha sonra da alışverişin keyfini çıkardı.

Geçtiğimiz haftalarda Beyonce'nin Adidas ile ortak çalıştığı ve kendi tasarladığı "İvy park" markasını tercih ederek Hadise ile pişti olan ünlü popçu bu sefer de aynı koleksiyonun başka bir modelini tercih etti. Alışveriş stilinde sade bir eşofmanı tercih eden Akalın, kısa süren alışveriş turunun ardından alışveriş merkezinden özel aracı ile ayrıldı.