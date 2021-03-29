Demet Akalın'dan şoke eden sözler: Esra Balamir'i evden kovdum!
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Demet Akalın'dan şoke eden sözler: Esra Balamir'i evden kovdum!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Demet Akalın'dan şoke eden sözler: Esra Balamir'i evden kovdum!

Oyuncu Serpil Çakmaklı'nın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Yalçın Dümer, 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu.

Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı
Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı

Oyuncu Serpil Çakmaklı'nın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Yalçın Dümer, 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. 1998 yılında Esra Balamir ile evlenen Yalçın Dümer'i köşeye sıkıştıran Alişan, 'Esra ile neden çocuk yapmadın?' sorusunu yöneltti.

Yalçın Dümer'in cevap vermesinin ardından Alişan'ın 'Esra hemen makyajını yap gel. 1,5 saatin var' demesi üzerine Demet Akalın şaşırtan bir çıkışta bulundu. Akalın, bir süredir küs olduğu eski arkadaşı Esra Balamir hakkında, "Eve geldi kovdum evden, istemiyorum onu" açıklaması ile dikkat çekti.

Alişan'ın 'gel' mesajının ardından Esra Balamir soluğu stüdyoda aldı. 'İşte beklenen an' mesajıyla Esra Balamir ve Demet Akalın'ın buluşmasını paylaşan Alişan 'çok ağlamış bu' sözleriyle Demet Akalın'ı yumuşatmaya çalıştı. Balamir'in samimi hareketlerine rağmen Akalın oralı olmadı.

Program sonrası Esra Balamir ile konuşan Oka Kurt'un 'kol kırılır yen içinde kalır, onu evde konuşacağız şimdi uzaklaş buradan' sözleri dikkat çekti.

NEDEN KÜSMÜŞLERDİ? İkilinin küslüğünün perde arkasında Uludağ tatili dönüşü koronavirüse yakalanan Okan Kurt'un olduğu öğrenildi. Esra Balamir, Okan Kurt'un koronavirüse yakalandığı haberini aldığı sırada evinde tadilat olduğu için Demet Akalın'ı arayamadı.

Tadilattan sonra Akalın'ın evine giden Balamir, beş saat boyunca Demet Akalın'ı aramadığı için yakın dostunun "Şimdi mi aklına geldi?" tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Esra Balamir'in kendisini saatler boyunca aramamasına sinirlenen Demet Akalın, bu tepkiyi göstermesiyle birlikte Balamir'le dostluğunu bitirdi.

Kaynak: Hürriyet

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