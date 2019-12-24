: Demet Akalın'dan kocasına fırça!.. Sosyal medyada olay oldu!

24.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:46

Sosyal medyayı çok aktif olarak kullanan Demet Akalın, çektiği videoda eşi Okan Kurt'a kullandığı sözler herkesi şok etti.

Kurt'a temizlik talimatları veren Akalın, "İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar. Elinle güzelce temizle" sözlerini kullanarak bağırdı.

Ünlü şarkıcı o anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Videoyu 5 dakika sonra yayından kaldıran Demet Akalın,video ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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