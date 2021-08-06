Demet Akalın bir tweet attı, herkes yeni Milli Eğitim Bakanı'nı işareti ettiğini düşündü
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Demet Akalın bir tweet attı, herkes yeni Milli Eğitim Bakanı'nı işareti ettiğini düşündü

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, son olarak "Hiç gözüm tutmadı" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Akalın'ın bu paylaşımıyla Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Mahmut Özer'i kastettiği öne sürüldü.

Paylaşımları kadar yaptığı yazım yanlışlarıyla da adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, son olarak sosyal medya hesabından "Hiç gözüm tutmadı" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Twitter'da 7 milyona yakın takipçisi o9lan Demet Akalın'ın bu paylaşımı ile kimi kastettiği ise kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Kısa sürede çok sayıda yorum alan gönderinin altına birçok kişi, Akalın'ın bu paylaşımı ile Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Mahmut Özer'i kastettiğini belirtti.

Demet Akalın bir tweet attı, herkes yeni Milli Eğitim Bakanı'nı işareti ettiğini düşündü

İşte Akalın'ın gönderisinin altına yapılan yorumlardan bazıları;

- Bence iyi adam bak yazım yanlışların düzelmiş şimdiden abla.

- Ziya hocayı kaybettik Demet hanım. Buna sebep olanlar yine bizleriz biz sahip çıkamadık bakanımıza ve bugün yeni bakan için ah vah yapıyorlar.

- Yok yok kesin hesabı hacklendi Demet Akalın'ın. Ya da bir aydınlanma bişi bişi oldu. 2-3 gündür eleştirisel yaklaşıyor. İzleyelim bakalım.

- Diğerini de anlamsızca şişirmişlerdi, Atatürkçüymüş de çok kaliteliymiş de... Ne çabuk her şeye kanıyoruz biz.

- İlk defa size katılıyorum Demet hanım.

- Yeni Milli Eğitim Bakanını benim de gözüm tutmadı.

Demet Akalın bir tweet attı, herkes yeni Milli Eğitim Bakanı'nı işareti ettiğini düşündü
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