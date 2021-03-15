Demet Akalın, bir ara arasından su sızmayan Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu
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Demet Akalın, bir ara arasından su sızmayan Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu

15.03.2021 16:00 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:44

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, her fırsatta dünya starı olacağını söyleyen ve bir dönem yanından ayırmadığı Aleyna Tilki için demediğini bırakmadı. Kendi programında Aleyna'yı topa tutan Akalın, "Star olacağım diyordu çocuk dizisinde oynuyor. Yazık" dedi.

Kızı Hira çok sevdiği için bir dönem sık sık Aleyna Tilki ile bir araya gelen Demet Akalın bu sefer ters köşe yaptı. Her fırsatta Aleyna'yı öven Akalın, bu sefer de Star TV'de yayınlanan programında genç popçuya zehir zemberek sözler söyledi.

"STAR OLACAĞIM DİYORDU ÇOCUK DİZİSİNDE OYNUYOR"

Programında geçtiğimiz günlerde ilk İngilizce şarkısını çıkan Aleyna Tilki hakkında konuşan Akalın, "Dünya starı olacağım dedi yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Şarkısını dünya starı bir kızdan almadı mı? Kadın paylaşmadı bile. Bize kimse o kadar destek çıkmadı. Ben ilk çıktığında çok destek oldum. Olmuyor yani zorlamanın anlamı yok. 'Ben dünya starı olacağım' diyor sonra çocuk dizisinde başrolsün. Artık Hira bile açıp seyretmiyor" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, bir ara arasından su sızmayan Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu

ALEYNA'NIN ANNESİYLE ATIŞMIŞTI

Geçtiğimiz sene sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aleyna Tilki'nin annesi "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze, şimdi Aynur" demişti. Bu paylaşıma sessiz kalamayan Akalın ise "Annesi beni ilgilendirmez, ben Aleyna ile muhatabım" cevap vermişti.

Demet Akalın, bir ara arasından su sızmayan Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu
Haber Yorumları (9)
İSTANBUL..: Varoş ya varoş
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DADAŞ: Müzik, sanat, sanatçılık kimlere kalmış vay be vay
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YOK ARTIK: Demet Akalın son 10 senedir ona buna küsmesi ve polemikleri ile gündeme geliyor. Ne bir şarkısı ne de bir başarısı var.
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