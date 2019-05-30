Demet Akalın, Berna Laçin'in pedofili içeren kitap hakkında açıklamasına ateş püskürdü

Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan pedofili dolu satırlardan sonra Elif Şafak'ın Mahrem isimli kitabı da gündeme geldi. Daha önce Mahrem'in favori kitabı olduğunu söyleyen Berna Laçin eleştirilerin hedefi olunca yaptığı açıklamayla iyice tepki topladı. Laçin'e bir tepki de Demet Akalın'dan geldi.

MAHREM KİTAPLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Berna Laçin, dün Twitter hesabından Ayşe Kulin'in kitabı hakkında şunları söyledi: "Pusuda kısılmış bekleyip de dur şimdi bir açığını bulalım da saldıralım kafası işlemez! Tutturamazsınız! Neymiş, daha önce ödüllü bir romanı beğendiğimi söylemişim de orada da çocuğa taciz-tecavüz varmış! Ha buradan tutturacaksınız öyle mi? Yine de #herşeyçokgüzelolacak. Çocuk istismarını bir film ya da kitapta anlatmak pedofili değildir, buna özendirmek, bunu normal olarak yansıtmak pedofilidir. O zaman hiç tecavüzü filan konu alan film olmasın! Ama cehaletin de bir sınırı olsun ya bunları mı konuşacağız oturup Twitter'da..." dedi.

"YEDİNİZ KAFAYI"

Gazeteci ve yazar Turgay Demir, Laçin'e şöyle yanıt verdi : "Yani bir anne, bebeğini bacaklarında sallarken, Ayşe Kulin'in yazdığı gibi tahrik olabilir! Öyle m!? Bu mudur!? Lütfen bir doktora görünün." Tepkilerin odağı olan Berna Laçin ise "Yediniz kafayı? Bahsettiğiniz kitabı okumadım ben yorum yapamam. Gerçi siz de okumamışsınız sanırım ama?" yanıtını verdi. Turgay Demir kitaptaki müstehcen sayfaların fotoğrafını paylaşıp ardından "Birileri kafayı mı yemiş yoksa birileri ruhunu şeytana mı satmış hep birlikte karar verelim." yanıtını verdi.

DEMET AKALIN ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

İkilinin arasında yaşanan tartışmaya bir çocuk annesi olan şarkıcı Demet Akalın da dahil oldu. Akalın, "Spermleri ağzından boşalttığı yerleri anlat belki güler ona da! Evladı olan insan nasıl bize cehaletten bahsediyor gerçekten şaşırtıcı." yorumunu yaptı.