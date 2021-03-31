Demet Akalın'dan eski dostu Esra Balamir hakkında şok sözler!
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Demet Akalın'dan eski dostu Esra Balamir hakkında şok sözler!

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Demet Akalın'dan eski dostu Esra Balamir hakkında şok sözler!

Demet Akalın, bir süredir küs olduğu eski arkadaşı Esra Balamir hakkında canlı yayında flaş bir açıklamada bulundu. İşte o açıklamalar...

Demet Akalın, Alişan'ın bir süredir arasının açık olduğu Esra Balamir'i canlı yayına davet etmesi üzerine 'Eve geldi kovdum evden, istemiyorum onu.' diyerek ağızları açık bıraktı.

NEDEN KÜSMÜŞLERDİ?

İkilinin küslüğünün perde arkasında Uludağ tatili dönüşü koronavirüse yakalanan Okan Kurt'un olduğu öğrenildi. Esra Balamir, Okan Kurt'un koronavirüse yakalandığı haberini aldığı sırada evinde tadilat olduğu için Demet Akalın'ı arayamadı.

Tadilattan sonra Akalın'ın evine giden Balamir, 5 saat boyunca Demet Akalın'ı aramadığı için yakın dostunun "Şimdi mi aklına geldi?" tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Esra Balamir'in kendisini saatler boyunca aramamasına sinirlenen Demet Akalın bu tepkiyi göstermesiyle birlikte Balamir'le dostluğunu bitirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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