Delmece Yaylası'na çıkmaya çalışan cip alev alev yandı - Haberler
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Delmece Yaylası'na çıkmaya çalışan cip alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Delmece Yaylası'na çıkmaya çalışan cip alev alev yandı Yalova'da Delmece Yaylası'na karlı havada çıkmaya çalışan cipte çıkan yangın sonrasında araç alev alev yanarak kül oldu.

- Delmece Yaylası'na çıkmaya çalışan cip alev alev yandı

YALOVA - Yalova'da Delmece Yaylası'na karlı havada çıkmaya çalışan cipte çıkan yangın sonrasında araç alev alev yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde bulunan Delmece Yaylası'na çıkmak isteyen bir cip sürücüsü Ahmet M, aracını karlı hava şartlarında zorlayınca motoru alev aldı. Kısa sürede tüm araca yayılan yangın sonrasında cip küle döndü.

Dağlık kesimde meydana gelen yangın ormana sıçramazken Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü müdahale ederek söndürdü.

Delmece Yaylası'na çıkmaya çalışan cip alev alev yandı

Delmece Yaylası'na çıkmaya çalışan cip alev alev yandı

Delmece Yaylası'na çıkmaya çalışan cip alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Harun Öztürk - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, Yalova, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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