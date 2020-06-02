Delisin filmi konusu nedir? Delisin oyuncuları ve Delisin özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Delisin filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Delisin konusu, özeti ve Delisin oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Delisin filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Delisin filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Delisin filmini izleyecek olanların merak ettiği Delisin konusu nedir, Delisin oyuncuları kimler ve Delisin özeti gibi konuları inceliyoruz.

DELİSİN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ergin Orbey

Oyuncular: Adile Naşit, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Hulusi Kentmen, İhsan Yüce

Tür: Romantik

Yapım Yılı: 1975 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Nisan 1975 Salı

Senaryo: Ergin Orbey

DELİSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yunus Bey evlerinde hizmetçilik yapan genç kızla evlenince kardeşleri tarafından dışlanır. Bu arada beş kardeşin babaları ölür ve tüm mirası Yunus'a bırakır. Yunus da ölünce mirasını, İstanbul'da doğup büyüyen oğlu Ferit'e bırakır ve paraları bir şemsiyenin içine saklar. Ferit paraları bulursa hayatı kurtulacaktır. Türk Sineması'nın bir dönem oldukça ilgi gören duygusal komedilerinden 'Delisin' Tarık Akan ve Necla Nazır'ın yıldızının iyice parladığı yıllarda çevirdiği başarılı salon komedilerinden.