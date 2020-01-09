: Deliormanlı filmi konusu nedir? Deliormanlı oyuncuları ve Deliormanlı özeti!

09.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:49

İzleyenleri ekrana bağlayan Deliormanlı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deliormanlı filmini izleyecek olanların merak ettiği Deliormanlı konusu nedir, Deliormanlı oyuncuları kimler ve Deliormanlı özeti gibi konuları inceliyoruz.

DELİORMANLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Savaş Türkyılmaz, "Deliormanlı" lakaplı, Avrupa şampiyonu milli bir boksördür. Karısı öldükten sonra Deliormanlı ortadan kaybolur. Annesinin tedavi masraflarını karşılamak için ringlere geri dönme kararı alan Deliormanlı'nın yolu ünlü televizyoncu Hülya Yiğit ile kesişir. Büyük final maçına hazırlanan Deliormanlı ve Hülya'nın bu yoldaki en büyük engeli menajer ve mafya babası Tahsin Kara'dır.

DELİORMANLI OYUNCULARI VE KADROSU

Deliormanlı Yönetmen: Murat Şeker

Deliormanlı Oyuncular: Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Gürkan Uygun, Gamze Demir, Danny Williams

Deliormanlı Tür: Drama, Spor

Deliormanlı Yapım Yılı: 2015

Deliormanlı Vizyon Tarihi: 1 Nisan 2016 Cuma

Deliormanlı Senaryo: Murat Şeker, Ali Tanrıverdi

Haber Videosu