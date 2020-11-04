Delege nedir, ne demek? Delege seçimi nedir? ABD seçimi delege sayısı

Delege, 2020 ABD başkanlık seçimleri ile gündeme geldi. Peki, delege ne anlama geliyor? ABD seçimindeki delege nedir? Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde önemli bir yere sahip olan delegeler kimler? İşte, TDK delege anlamı...

Delege sayısı ABD seçimlerinde önemli bir yere sahip. ABD seçimleri delege sayısı ve ABD eyalet sayıları da merak uyandıran diğer konular arasında bulunuyor. TDK'ya göre delege ne anlama geliyor. Delege seçimi anlamı haberimizde.

DELEGE NE DEMEK?

TDK'ya göre, delege kelimesinin anlamları şöyle:

* Kendisine devleti ya da halkı ya da bir kuruluşu, kurumu temsil yetkisi verilerek bir yere, bir toplantıya gönderilen kimse.

* Parti, sendika, dernek gibi kuruluşlarda, üst toplantılara katılma yetkisi verilen seçilmiş kimse.

DELEGE SEÇİMİ NEDİR?

Delege demokrasisi (ya da alternatif olarak bilinen şekliyle akışkan demokrasi), oy verme yetkisinin temsilcilerden ziyade delegelerce kullanıldığı bir demokratik kontrol biçimidir.

ABD'de geçerli olan delege sisteminde; sandığa giden seçmenler, kayıtlı oldukları eyaletin Seçiciler Kurulu'na göndereceği delegeleri, delegeler de başkan ve başkan yardımcısını seçiyor.

Seçici Kurul'da 538 delege bulunuyor. Eyaletler nüfuslarına göre, bu kurulda belli delege sayılarına sahip. Maine ve Nebraska hariç, tüm eyaletlerde seçimi kazanan aday tüm delegeleri de kazanmış oluyor. Başkan seçilmek için Seçici Kurul'da adaylardan birinin toplamda en az 270 delegeye sahip eyaletlerde seçimi kazanması gerekiyor.

Sistem, ABD'nin kuruluş döneminde tüm eyaletlere başkan seçiminde söz hakkı tanımak amacıyla geliştirildi.

ABD SEÇİMİ DELEGE SAYISI KAÇ?

Amerika toplamda 50 eyaletten oluşuyor ve bunlarda 538 delege bulunuyor. Seçici kuruldan da 270 oy alan kişi ise ABD başkanı seçilebiliyor.