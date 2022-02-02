Dekatlon ne demek? Dekatlon anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Dekatlon, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Dekatlon ne demek? Dekatlon anlamı ne? İşte, Dekatlon kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Dekatlon kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Dekatlon anlamı ne? Dekatlon ne demek?
DEKATLON NE DEMEK?
Bir atletin, atletizmin on dalı olan 100 metre koşusu, uzun atlama, gülle atma, yüksek atlama, 400 metre koşusu, 110 metre engelli koşu, disk atma, sırıkla yüksek atlama, cirit atma ve 1500 metre koşusunda, belli bir sırayla bunların hepsinde yer alma sı biçiminde düzenlenen ve iki gün süren atletizm yarışması.
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