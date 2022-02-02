Dekatlon ne demek? Dekatlon anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Dekatlon kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Dekatlon anlamı ne? Dekatlon ne demek?

DEKATLON NE DEMEK?

Bir atletin, atletizmin on dalı olan 100 metre koşusu, uzun atlama, gülle atma, yüksek atlama, 400 metre koşusu, 110 metre engelli koşu, disk atma, sırıkla yüksek atlama, cirit atma ve 1500 metre koşusunda, belli bir sırayla bunların hepsinde yer alma sı biçiminde düzenlenen ve iki gün süren atletizm yarışması.

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