Dehşet Bey oyuncuları kim, konusu ne?

Edebiyat dünyasının özgün kalemlerinden Murat Menteş tarafından kaleme alınan eser, geçtiğimiz yıl sinemaya uyarlanacağı duyurulduğunda büyük yankı uyandırmıştı. Filmde, gizli bir teşkilat olan Fedailer Ocağı'nda görev yapan usta suikastçı Dehşet Engiz'in, Doktor Abide'ye duyduğu yasak aşk uğruna tüm düzeni karşısına alış hikâyesi anlatılıyor. Aksiyon ve dram unsurlarını harmanlayan yapım, aşkın ve sadakatin sınırlarını sorgulayan çarpıcı bir anlatı sunuyor.

DEHŞET BEY FİLMİNİN KONUSU

Prime Video'da izleyiciyle buluşan Dehşet Bey, soğukkanlı bir tetikçinin yaşamını altüst eden tutkulu bir aşk hikayesini konu alıyor. Gizli bir örgüt olan Fedailer Ocağı'nda görev yapan Dehşet Engiz, hayatında ilk kez gerçek duygularla tanıştığında, görevine olan sadakatiyle kalbinin sesine kulak verme arzusu arasında sıkışıp kalır. Bu yasak aşk, onu hem kendi vicdanıyla hem de bağlı olduğu düzenle tehlikeli bir hesaplaşmanın eşiğine getirir.

DEHŞET BEY OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu Dehşet Bey'in oyuncu kadrosu adeta yıldızlar geçidi niteliğinde. Başrollerde Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün yer alırken, onlara deneyimli isimler Yıldıray Şahinler, Musa Uzunlar, Saygın Soysal, Onur Özaydın ve Dolunay Soysert eşlik ediyor. Her biri karakterlerine derinlik katan performanslarıyla dikkat çeken oyuncular, filmin hem aksiyon hem de duygusal yönünü güçlü bir şekilde seyirciye aktarıyor.