Deha neden yok, final mi yaptı? Deha bitti mi? Deha neden final yaptı?

Deha neden yok, final mi yaptı? Deha bitti mi? Deha neden final yaptı?
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Peki, Deha neden yok, final mi yaptı? Deha bitti mi? Deha neden final yaptı?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıdı. Peki, Deha neden yok, final mi yaptı? Deha bitti mi? Deha neden final yaptı?

DEHA KONUSU NE?

Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıdı.

Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına topladı.

DEHA NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, Ay Yapım imzalı 'Deha' soluksuz izlenen final bölümüyle Show TV'de ekranlara veda etti

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor

FİNALDE NELER OLDU?

Heyecanı yüksek son bölümüyle seyircileri ekran başına toplayan dizide Devran'ın Cesur'la yaptığı planlar sonucunda İhsan'ın sonu gelirken İskender'in aç gözlülüğü yüzünden Aysel vuruldu

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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