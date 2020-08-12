Değnekçi nedir? Değnekçilik ne demek? TDK'ya göre değnekçi ve değnekçilik anlamı nedir? Son günlerde gündem olan değnekçilik konusu hakkında vatandaşlar değnekçi nedir, değnekçilik ne demek gibi konuları araştırıyor. Peki, TDK'ya göre değnekçi ve değnekçilik anlamı nedir?

Sık sık gündeme gelen ev son günlerde gündemin ana konularından bir haline gelen değnekçilik, vatandaşlarında merak konusu oldu. Peki, TDK'ya göre değnekçi ve değnekçilik anlamı nedir? Değnekçi nedir? Değnekçilik ne demek? DEĞNEKÇİ NEDİR? Değnekçi: 1. isim Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların binişi ve taşıtların sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya. 2. isim Parklarda düzeni sağlamaya çalışan kimse. 3. isim, tarih Şehir düzeni ile ilgili görevli. DEĞNEKÇİLİK NE DEMEK? Değnekçilik: Değnekçinin yaptığı iş.