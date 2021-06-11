Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı
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Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, verdiği pozlarla yine adından söz ettirdi. Talu, son olarak mini elbisesiyle ayna karşısında dil çıkardığı bir fotoğrafını paylaştı.

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin kendisi kadar kızları da sık sık gündem olmaya devam ediyor. Annesinin boyunu aşan Derin Talu ise aktif olarak kullandığı Instagram hesabından pozlarıyla sıkça gündeme geliyor.

DİL ÇIKARIP POZ VERDİ

Instagram'da 254 bin takipçisi bulunan 2003 doğumlu Derin Talu, son olarak süper mini elbisesiyle pozlar verdi. Bir fotoğrafta ayna karşısında kendisini çeken Talu'nun dil çıkarması da dikkat çekti. Talu'nun pozlarını gören sosyal medya kullanıcılar "Bu kız nasıl 17 yaşında?", "Senden büyük olmama rağmen senden çok küçük görünüyorum" ve "Bu yaşta bu pozlar çok fazla" yorumları yapıldı.

İşte Derin Talu'nun pozları...

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı - Haberler Magazin
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