Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in pozları, sosyal medyayı salladı
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından derin dekolteli pozunu paylaştı. Dikkatleri üzerine çeken Derin'in bu pozlarını bazı kullanıcılar beğenirken bazı kullanıcılar da eleştiri yağmuruna tuttu.
Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi.
KİMİ BEĞENDİ KİMİ ELEŞTİRDİ
Yaşına rağmen verdiği pozlarla eleştirilen Derin Talu'nun paylaşımına beğeni yağarken bazı takipçiler ise "Hâlâ 17 yaşında mısın?" diye sordu.
İşte Derin Talu'nun derin dekolteli pozları;