Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in pozları, sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından derin dekolteli pozunu paylaştı. Dikkatleri üzerine çeken Derin'in bu pozlarını bazı kullanıcılar beğenirken bazı kullanıcılar da eleştiri yağmuruna tuttu.