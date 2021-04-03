Defne Samyeli kaç yaşında? Defne Samyeli nereli, hangi dizilerde rol aldı? Defne Samyeli eşi kim?

Spiker olarak tanınan Defne Samyeli, şarkıcılık, oyunculuk, köşe yazarlığı da yapıyor. 1972 yılında doğan Samyeli, 1995 yılında Eren Talu ile evlendi ve bu evlilikten Deren ve Derin Talu adında iki kızı oldu. Ünlü yıldız, güzellik yarışmasında da Türkiye üçüncüsü seçilmiştir. Peki, Defne Samyeli boyu kaç? Defne Samyeli kaç yaşında? Defne Samyeli nereli, hangi dizilerde rol aldı? Defne Samyeli hayatı, biyografisi...

İstanbullu Samyeli, İnter Star'ın ardından Senegal'de yapılan güzellik yarışmasında da üçüncülük elde eder. Sonrasında çeşitli programlarda sunuculuk yapar ve spikerlik kariyerinde dönüm noktası olur. 1999 yılında da 'anchorwoman' ilan edilir. Defne Samyeli kızı, ailesi ve daha fazlası haberimizde.

DEFNE SAMYELİ KİM?

17 Mart 1972 tarihinde dünyaya gelen Defne Samyeli, haber spikeri kimliğinin yanında aynı zamanda, köşe yazarı, oyuncu, sunucu ve şarkıcıdır. Aslen Malatyalı bir ailenin ikinci kızı olan Samyeli, İstanbul'da doğmuştur. Nişantaşı Anadolu Lisesi mezunudur ve TRT İstanbul Radyosu'nun çocuk korosunda bulunmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümüne girmiş ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun olarak bitirmiştir. 24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı İnter Star güzellik yarışmasında "Türkiye üçüncü güzeli" oldu. Ardından Senegal'deki Avrupa Güzellik Yarışması'nda dördüncü olsa da yarışmanın birincisi elenince üçüncülük tacını takar.

İnter Star ekranlarında "Youngstar Galaxy" adlı bir gençlik programı, ardından "Salı Pazarı" adlı program ile ekranlarda olmaya başlar. 1991 yılında Magic Box kanalında Ümit Aktan ile birlikte sunduğu sabah programı "İyi Günler Türkiye" ile ekranların tanınan isimlerinden olur.Kariyerinin dönüm noktası ana haber spikerliği ile gelecektir. Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapar. Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı gelir. Sonraki yıllarda Show Tv'de "Show'da Show" adlı bir eğlence programı, Show TV'den Kanal D'de "Şakalamaca", "Gecenin İçinden" adlı haber programının sunuculuğunu üstlenir.

DEFNE SAMYELİ EŞİ KİM?

Defne Samyeli, 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile evlenir. 16 yıl sonra 2011 yılında boşanan çiftin Deren ve Derin adlarında iki kız çocuğu vardır.