Defne Samyeli evini tahliye mi ediyor? Olayın iç yüzü ortaya çıktı

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Defne Samyeli ile ev sahibi arasındaki dava sürüyor. Dün yeni duruşması yapılan dava ocak ayına ertelendi.

Bu arada Defne Samyeli'nin Kemerburgaz'daki evini tahliye edip Tarabya'da oturan Burcu Esmersoy'a komşu olacağı iddiası gündeme geldi.

Ancak iddianın gerçeği yansıtmadığı Samyeli'nin evinden taşınmayacağı öğrenildi.





Kaynak: Snob Magazin