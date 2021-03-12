Definecilerin evine yapılan operasyonda 4 milyon liralık painite taşı ele geçirildi
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Definecilerin evine yapılan operasyonda 4 milyon liralık painite taşı ele geçirildi

12.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:43
Definecilerin evine yapılan operasyonda 4 milyon liralık painite taşı ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, elmastan daha değerli olduğu bilinen 1.5 kilo ağırlığında painite taşı ele geçirildi. Polis yetkililerinin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon olduğunu bildirdiği taşın bulunduğu evde yaşayan 7 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmasında; Milas'ta 7 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin evlerine dün sabah operasyon düzenledi.

Definecilerin evine yapılan operasyonda 4 milyon liralık painite taşı ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ TAM 525 MİLYON DOLAR

Evde yapılan aramada elmastan daha değerli olduğu bilinen 1,5 kilo ağırlığında painite taşı ile 2 dedektör ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına altına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlattı. Polis yetkilileri ele geçirilen taşın piyasa değerinin 525 milyon dolar yani yaklaşık 4 milyon TL olduğunu bildirdi.

Definecilerin evine yapılan operasyonda 4 milyon liralık painite taşı ele geçirildi

PAİNİTE TAŞI NEDİR?

Painite çok nadir bir borat minerali. İlk olarak Myanmar'da İngiliz mineralog ve mücevher satıcısı Arthur C.D tarafından bulundu. 1950'lerde yeni bir taş olarak keşfedilene kadar yakut olarak tanımlandı. Nadir bulunan taşın karatının yani kabaca 0.2 gramının 60 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
SAÇMALIK: 525 milyon dolar yazıp 4 milyon tl olması tl nin doların karşısında güç kazandığının göstergesimi acaba yapacağınız habere
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