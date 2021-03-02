Deep Rock Galactic 2021 yılında iki güncelleme alacak

Tasarlayıcı Ghost Ship Games, co-op bilim kurgu fps oyunu Deep Rock Galactic ile ilgili merak edilenleri ve bundan sonraki planlarını paytlaştı. Güncelleme alması beklenen oyun hakkında bilgilendirmeler de yapıldı.

Nisan ayında gelmesi planlanan güncellemenin adı Bits N' Pieces. Steam platformunda resmi mod desteğide olması planlanıyor. Steam atölyesi alanına ise daha sonra gelebileceği ifade edildi. Güncelleme de silahlar ile overlock'larda oyun içi denge ve tüm platformlarda kontol tuşlarının özelleştirme özelliği de eklenecek.

DEEP ROCK GALACTIC'E GÜNCELLEME GELECEK

Üçüncü çeyrekteki gelecek yeni güncellemenin şimdiye kadarki en görkemli güncelleme olabileceği söyleniyor. Yeni güncellemenenin içinde yeni görev tipi, yeni silahlar, yeni ve mevcut silahlar için yeni overlock'lar, yeni kozmetikler ve kullanıcı arayüzünde geliştirmeler mevcut olacak.

Deep Rock Galactic'e Xbox One ile PC üzerinden kullanılabilir vaziyette ve Xbox Game Pass'e dahil.