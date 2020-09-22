Dedesini bıçaklayarak öldürdü
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Dedesini bıçaklayarak öldürdü

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan Cavit Ö. (31) dedesi Salim Ö.'yü (87) bıçaklayarak öldürdü.

Dedesini bıçaklayarak öldürdü
22.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:52

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan Cavit Ö. (31) dedesi Salim Ö.'yü (87) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Kandıra Sinanlıbilallı Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmayan Cavit Ö., bilinmeyen nedenle aynı evde yaşadığı dedesi Salim Ö.'yü ekmek bıçağıyla yaraladı. Kalbine yakın bölgeden yaralanan Salim Ö., haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.Cavit Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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