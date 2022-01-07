DEAŞ'ın sözde Türkiye Emirine bağlı illegal yapının 7 üyesi serbest - Haberler
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DEAŞ'ın sözde Türkiye Emirine bağlı illegal yapının 7 üyesi serbest

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Radikal terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri 'Ebu Hamza' kod adlı Mahmut Özden'e bağlı hareket eden Yamaçlı Grubu üyeleri, 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakıldı.

Radikal terör örgütü Deaş'ın sözde Türkiye Emiri 'Ebu Hamza' kod adlı Mahmut Özden'e bağlı hareket eden Yamaçlı Grubu üyeleri, 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında 30 Aralık'ta İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından Adana ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla aranan 10 kişiden 7'si yakalanmıştı. DEAŞ'a yakınlığı ile bilinen 'Yamaçlı Grubu' mensubu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adliyeye sevk edildi.

'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla cezaevinde tutuklu bulunan DEAŞ'in sözde Türkiye Emiri 'Ebu Hamza' kod adlı Mahmut Özden'in yönettiği iddia edilen illegal yapıya mensup 7 şüpheli, mahkeme tarafından 'adli kontrol hükümleri' uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aşırı uç radikal akımlara meyilli söz konusu yasadışı grubun, Özden tarafından yönlendirildiği ifade ediliyordu.

(Sadık Kahraman/ İHA)

DEAŞ'ın sözde Türkiye Emirine bağlı illegal yapının 7 üyesi serbest

DEAŞ'ın sözde Türkiye Emirine bağlı illegal yapının 7 üyesi serbest

DEAŞ'ın sözde Türkiye Emirine bağlı illegal yapının 7 üyesi serbest

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