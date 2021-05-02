DEAŞ'ın sözde 'silahlı eğitim emiri' tutuklandı

DEAŞ'ın sözde 'silahlı eğitim emiri' tutuklandı DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan örgütün sözde 'silahlı eğitim emiri' Afganistan uyruklu şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

DEAŞ'ın sözde 'silahlı eğitim emiri' tutuklandı

İSTANBUL - DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan örgütün sözde 'silahlı eğitim emiri' Afganistan uyruklu şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Suriye'de 2 yıl önce öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin en çok güvendiği kilit isimler arasında yer alan ve örgütün sözde 'askeri yapılanma'nın başında bulunan 'Basim' kod adlı Afganistanlı şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı ve polisin 28 Nisan'da düzenlediği ortak operasyonla yakalanmıştı.

Örgütün öldürülen Irak asıllı eski lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin DEAŞ içinde en çok güvendiği isimlerin başında gelen ve örgüt elebaşının Irak'tan Suriye'ye geçişinde, Suriye'de yeraltına inerek 'güvenli bölgelerde' gizlenmesinde kritik rol üstlenen A.S.İ.M.'nin emniyetteki sorgusu bugün tamamlanmıştı. Şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı'na götürülmüştü.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı