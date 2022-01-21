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DEAŞ'ın keskin nişancısı tutuklandı

DEAŞ'ın keskin nişancısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan örgütün sözde keskin nişancısı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan örgütün sözde keskin nişancısı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Kırşehir'deki ikametinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Irak uyruklu Mohammed İbrahim Yahya Al-Saegh'in DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve örgütün keskin nişancılarından olduğu belirtilmişti. Al-Saegh, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Kırşehir, DEAŞ, 3. Sayfa, Haber

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