Dead Space Remake canlı yayını bugün gerçekleştirilecek
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Dead Space Remake canlı yayını bugün gerçekleştirilecek

Dead Space Remake canlı yayını bugün gerçekleştirilecek
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

EA Motive, korku temalı Dead Space hayranları için oyunun yenilenmiş versiyonuna özel canlı yayınını bugün gerçekleştirecek.

Dead Space hayranları, EA Motive'in yeni duyurulan canlı yayını sayesinde yaklaşmakta olan remake'e göz atabilecekler. Dead Space'in yeniden tasarlandığına dair söylentiler bir süredir yaygındır ve resmi bir fragman ile nihayet iddialar doğruluk kazanmış oldu.

DEAD SPACE REMAKE TWITCH'TE GÖSTERİME GİRİYOR

Bu yazın başlarında EA Play Live etkinliği sırasında 2013 yılında piyasaya sürülen Dead Space'in remake versiyonu duyuruldu. EA henüz oyunla ilgili belirli ayrıntılar vermemiş olsa da, oyuncular orijinal oyuna kıyasla bir dizi farklılık bekleyebilirler.

EA Play Live tanıtım fragmanında çok fazla detaya yer vermese de, Dead Space hayranları bugün Twitch platformu üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayın sayesinde, yeniden yapılanmaya ön bakış sağlayabilecekler.

Dead Space resmi Twitter hesabı üzerinden duyurulan habere göre, etkinliğin hayranlara "Dead Space'in gelişimine çok erken bir bakış" vereceği açıklandı. Ancak, konu ile ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Dead Space Remake canlı yayını bugün yapılacak!

Etkinlik, resmi Motive Studios Twitch kanalından 31 Ağustos günü (bugün) TSİ 20:00'da gerçekleşecek.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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