De Niro, Al-Pacino ve Joe Pesci'nin Oynadığı The Irishman'in Efsane Fragman

De Niro, Al-Pacino ve Joe Pesci'nin Oynadığı The Irishman'in Efsane Fragman

Film 3.5 saat civarında olacak.

28.09.2019 05:53
De Niro, Al-Pacino ve Joe Pesci'nin Oynadığı The Irishman'in Efsane Fragman

Film 3.5 saat civarında olacak. Tüm efsaneler kısa bir film için buluşmadı. The Irishman, 1 Kasım'da sinemalarda, 27 Kasım'da da Netflix'te yayınlanacak.



Yönetmen: Martin Scorsese


Oyuncular: Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi, Paul Herman, Gary Basaraba, Marin Ireland


Yapımcılar: Martin Scorsese, Robert de Niro, Jane Rosenthal, Emma Tillinger Koskoff, Irwin Winkler, Gerald Chamales, Gaston Pavlovich, Randall Emmett, Gabriele Israilovici


Senarist: Steven Zaillian


Görüntü Yönetmeni: Rodrigo Prieto


Prodüksiyon Tasarımı: Bob Shaw


Kostüm Tasarımcısı: Christopher Peterson, Sandy Powell


Editör: Thelma Schoonmaker

Kaynak: TheGeyik

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