Dazkırı Kaymakamı Keklik, Stadyumu İnceledi

Dazkırı Kaymakamı Keklik, Stadyumu İnceledi

Dazkırı Kaymakamı Mehmet Keklik, şehir stadyumunda incelemelerde bulundu.

Dazkırı Kaymakamı Keklik, Stadyumu İnceledi

Dazkırı Kaymakamı Mehmet Keklik, şehir stadyumunda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Keklik, gazetecilere yaptığı açıklamada, buranın bir spor kompleksi olması için çalıştıklarını söyledi.

Tüm eksikleri yerinde görüp neler yapılabileceğini görüştüklerini ifade eden Keklik, çalışmaların kısa sürede başlayacağını belirtti.

Keklik'e ziyaretinde, Belediye Başkanı İsmail Taylan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uğur Karacoşkun, İlçe Özel İdare Müdürü Yunus Korkmaz eşlik etti.

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