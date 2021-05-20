Days of Play 2021 indirimleri için tarih belli oldu!
Sony Interactive Entertainment, Days of Play 2021 indirimlerinin başlangıç tarihini duyurdu. PlayStation 5, PlayStation 4 ve PlayStation VR için seçili oyunlardaki indirimli fiyatlar açıklandı. İşte detaylar!
Sony Interactive Entertainment Days of Play 2021 için PlayStation serilerinde indirimle girecek oyunları ve fiyatlarını duyurdu. Pound cinsinden satışta olacak oyunlar, muhtemelen PlayStation Store üzerinde de aynı indirimli fiyatlarda sunulacak.
26 Mayıs'ta başlangıcı yapılacak Days of Play 2021'in 9 Haziran'da sona ereceği duyuruldu. Türkiye pazarında fiyatların nasıl bir indirime gireceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
DAYS OF PLAY 2021 İNDİRİMLİ OYUNLAR
PlayStation 5
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 42.99 pound
- Sackboy A Big Adventure! - 51.99 pound
- Demon's Souls Remake – 59.99 pound
- Marvel's Spiderman Ultimate Edition – 59.99 pound
PlayStation 4
- Days Gone - 16.99 pound
- Marvel's Spider-Man - 16.99 pound
- Death Stranding - 16.99 pound
- The Last of Us Part II - 22.99 pound
- Ghost of Tsushima - 30.99 pound
- PS Hit Oyunlar 11.99 pound
PlayStation VR
- Until Dawn Rush of Blood VR– 8.99 pound
- Farpoint VR – 8.99 pound
- Arizona Sunshine - 16.99 pound
- Astro Bot - 16.99 pound
- Bravo Team VR - 16.99 pound
- Blood and Truth - 16.99 pound
- Everybody's Golf VR - 16.99 pound
- Firewall VR – 16.99 pound
- Marvel's Iron Man VR – 24.99 pound
Ayrıca Days of Play 2021 kapsamında 22 Mayıs 00:01'den 23 Mayıs 23:59'a kadar online multiplayer oyunlar PlayStation Plus üyeliği gerekmeden oynanabilecek.