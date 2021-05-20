Days of Play 2021 indirimleri için tarih belli oldu!

Sony Interactive Entertainment, Days of Play 2021 indirimlerinin başlangıç tarihini duyurdu. PlayStation 5, PlayStation 4 ve PlayStation VR için seçili oyunlardaki indirimli fiyatlar açıklandı. İşte detaylar!

Sony Interactive Entertainment Days of Play 2021 için PlayStation serilerinde indirimle girecek oyunları ve fiyatlarını duyurdu. Pound cinsinden satışta olacak oyunlar, muhtemelen PlayStation Store üzerinde de aynı indirimli fiyatlarda sunulacak.

26 Mayıs'ta başlangıcı yapılacak Days of Play 2021'in 9 Haziran'da sona ereceği duyuruldu. Türkiye pazarında fiyatların nasıl bir indirime gireceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

DAYS OF PLAY 2021 İNDİRİMLİ OYUNLAR

PlayStation 5

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 42.99 pound

Sackboy A Big Adventure! - 51.99 pound

Demon's Souls Remake – 59.99 pound

Marvel's Spiderman Ultimate Edition – 59.99 pound

PlayStation 4

Days Gone - 16.99 pound

Marvel's Spider-Man - 16.99 pound

Death Stranding - 16.99 pound

The Last of Us Part II - 22.99 pound

Ghost of Tsushima - 30.99 pound

PS Hit Oyunlar 11.99 pound

PlayStation VR

Until Dawn Rush of Blood VR– 8.99 pound

Farpoint VR – 8.99 pound

Arizona Sunshine - 16.99 pound

Astro Bot - 16.99 pound

Bravo Team VR - 16.99 pound

Blood and Truth - 16.99 pound

Everybody's Golf VR - 16.99 pound

Firewall VR – 16.99 pound

Marvel's Iron Man VR – 24.99 pound

Ayrıca Days of Play 2021 kapsamında 22 Mayıs 00:01'den 23 Mayıs 23:59'a kadar online multiplayer oyunlar PlayStation Plus üyeliği gerekmeden oynanabilecek.