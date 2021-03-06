Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu

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Buket Aydın, programında ağırladığı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na kitabının İngilizce çevirisini Yunanistan'da bir taksicide gördüğünü ifade etti. Davutoğlu'nun "Ama kitabımın İngilizce çevirisi yok" demesi ile Buket Aydın zor anlar yaşadı.

Haber Global kanalında Buket Aydın ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında geçen kitap diyaloğu sosyal medyanın diline düştü.

"Akademik çevrelerde çok ses getiren Stratejik Derinlik adlı bir kitabınız var" diyerek söze başlayan Buket Aydın, "Çok değişik bir şey anlatmak istiyorum" diyerek Yunanistan'a gittiği sırada bindiği takside Ahmet Davutoğlu'nun kitabını gördüğünü söyledi. Buket Aydın, "Taksiyi kullanan beyefendiye sordum. Bu kitabı mı okuyorsunuz? Tabi İngilizce çevirisiydi, Yunanca değil İngilizce. Şoför evet dedi" diyerek anısı anlattı.

Buket Aydın'ın sözünü kesen Davutoğlu ise "Yunancadır, İngilizce'ye çevirisine izin vermedim" dedi.