Davutoğlu'ndan 'Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur' sorusuna çarpıcı cevap: Görüşürüm - Haberler
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Davutoğlu'ndan "Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur" sorusuna çarpıcı cevap: Görüşürüm

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'beyaz sayfa açalım' teklifi gelirse ne dersiniz" sorusuna "Görüşürüm" yanıtı verdi. Davutoğlu açıklamalarını, "Mevlana'nın talebesiyim ben, gel derim kimseye git demem" sözleriyle sürdürdü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TV5 ekranlarında Mustafa Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Kulis Ankara programına konuk oldu. Bu programda hem partisinin gidişatı hem de Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında gelen soruya da çarpıcı bir yanıt verdi.

"BEYAZ SAYFA AÇALIM DERSE GÖRÜŞÜRÜM"

Davutoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'beyaz sayfa açalım' teklifi gelirse ne dersiniz" sorusuna ilişkin şöyle konuştu:

Görüşürüm, Mevlana'nın talebesiyim ben, gel derim kimseye git demem. Görüşürüz herkesle ama iş birliği ilkesel bir konudur. İş birliği ve destek ayrı şey, ittifak ayrı şey. Getirsinler temiz siyaset ama ciddi şekilde. Devletteki ailelerin etkisini dışarı alsınlar, alkışlarız. Sonuna kadar destekleriz.

Davutoğlu'ndan
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Davutoğlu'ndan 'Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur' sorusuna çarpıcı cevap: Görüşürüm - Haberler
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