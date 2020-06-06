Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
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Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Sakarya'da partilileriyle bir araya geldi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesi ile ilgili "Türkiye'de ekonomik kriz de dahil bütün krizlerin başında yönetim krizi var" ifadelerini kullandı.

06.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:35

Bir programa katılmak için Ankara'dan İstanbul'a hareket eden Ahmet Davutoğlu, Sakarya'ya da uğrayarak partilileriyle bir araya geldi. Gelecek Partisi Sakarya İl Binası'nda partililerle buluşan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etmesi ilgili açıklamalarda bulundu.

"GÜNLÜK KRİZLERİ YÖNETMEYİ BİLE BECEREMİYOR"

Partisinin Sakarya teşkilatı ile toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalar yapan Davutoğlu, şunları söyledi: "Türkiye'nin yeni bir siyaset vizyonuna ihtiyacı var. Var olan siyasi iktidar, bırakın vizyon üretmeyi günlük krizleri yönetmeyi bile beceremiyor. İşte son olarak bugünle ilgili ve bu hafta sonuyla ilgili önce Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağı yok dedi. Daha sonra yine daha önceki sokağa çıkma yasağı uygulamasında ders alınmamış şekilde İçişleri Bakanlığı geceye doğru bir açıklama yaparak sokağa çıkma yasağını ilan etti. Sabahta öğleye doğru Cumhurbaşkanı sokağa çıkma yasağını 'halktan gelen talepler' doğrultusunda kaldırdığını söyledi. Bu kabul edilebilir bir şey değil."

"HALK SAĞLIĞI ESASTIR"

"Türkiye'de böyle bir kriz yaşanırken taleplere ya da ortaya çıkan sosyal atmosfere göre karar verilmez. Halkın sağlığı esas alınır. Sokağa çıkma yasağına ihtiyaç var ise, bilim kurulu tavsiye ettiyse bu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmalı ve bakanlar arasında farklı açıklamalara dayalı bir kafa karışıklığına yol açılmamalıydı. Bilim kurulunun böyle bir tavsiyesi yoksa ve normalleşme başladığı için de bir risk ortaya çıkmamışsa, rakamlar da bunu teyit etmiyorsa halktan gelen talep ne olursa olsun halkın sıhhati düşünülmeli ve bu yasak zaten başta o tavsiyeler doğrultusunda uygulanmalı ya da uygulanmamalıydı. Ama maalesef çok çelişkili kararlar alındı ve halktan gelen talep gerekçesiyle bilim kurulunun eğer bir tavsiyesi var ise sokağa çıkma yasağı ile ilgili bu ortadan kaldırılmamalı, değiştirilmemeliydi. Burada ciddi bir yönetim krizi görüyoruz. Türkiye'de ekonomik kriz de dahil bütün krizlerin başında yönetim krizi var."

Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var

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