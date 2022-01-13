Davutoğlu'ndan Ahmet Çalık'in ailesine taziye ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Davutoğlu'ndan Ahmet Çalık'in ailesine taziye ziyareti

Davutoğlu'ndan Ahmet Çalık'in ailesine taziye ziyareti
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın (27) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın (27) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, önceki gün Konya'dan Ankara'ya dönerken Ankara-Niğe Otoyolu'nun Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi mevkisinde aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın Keçiören ilçesindeki ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu. Davutoğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci de eşlik etti. Ziyarette Davutoğlu, Çalık ailesine başsağlığı diledi. Baba Ali Çalık, çıkışta Davutoğlu'nu aracına kadar uğurladı.


Davutoğlu'ndan Ahmet Çalık'in ailesine taziye ziyareti

Davutoğlu'ndan Ahmet Çalık'in ailesine taziye ziyareti

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden milli futbolcu Çalık'ın ailesine taziye telefonu

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden milli futbolcu Çalık'ın ailesine taziye telefonu

 Ankara'da eşine az rastlanır hırsızlık! Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı

Ankara'da eşine az rastlanır hırsızlık! Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı

 Ahmet Çalık'ın baba ocağında hüzün hakim

Ahmet Çalık'ın baba ocağında hüzün hakim

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title