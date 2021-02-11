Davul zurna eşliğinde Burcu Kıratlı'yı istemeye giden Sinan Akçıl, göbek attı

Sinan Akçıl, 8 aylık evliliğin ardından 2019'da boşandığı Burcu Kıratlı'yla ikinci kez evlilik kararı aldı. Çiftin isteme törenindeki detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Adından söz ettirmek isteyen Akçıl'ın kız evine davul zurna eşliğinde gidip göbek atması sosyal medya gündem oldu.

İlişkilerine bir küs bir barışık devam eden Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çiftinin ikinci kez evlilik kararı alması magazin gündemine bomba gibi düştü. İlk evliliklerini yurt dışında sade bir nikahla yapan çift, bu sefer her şeyi gelenek ve göreneklere göre yapma kararı aldı.

KIZ EVİNİN ÖNÜNDE GÖBEK ATTI

Burcu Kıratlı'yı ailesinden istemeye giden Sinan Akçıl, farkını ortaya koymak için kız evine davul zurna eşliğinde gitti. Elindeki büyük çiçek buketiyle dikkat çeken Akçıl, eve girmeden önce kapının önünde göbek atmayı da ihmal etmedi.

10 GÜN SONRA EVLENECEKLER

Düğün hazırlıklarına hız kesmeden devam eden çift, 22 Şubat'ta yeniden nikah masasına oturacak. Bu sefer Türkiye'de evlenecek olan ikilinin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek.