Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular
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Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular

Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Datça ilçesinde sahile vuran beyaz örtü yerel halk ile tatilcileri tedirgin etti. Şezlonglar arasında yoğun bir şekilde yayılmış olan madde için bölgeye yetkililer çağrıldı. Maddenin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Datça Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir otelin önündeki şezlong ve şemsiyelerin bulunduğu sahile yoğun beyaz madde ile karşılaşan vatandaşlar beyaz örtünün ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Yetkililerin beyaz örtü hakkında numune alıp incelemesi gerektiğini belirten tatilciler denize girmekten vazgeçti.

SABAH KALKTIKLARINA BEYAZ BİR ÖRTÜYLE KARŞILAŞTILAR

Otel Müdürü Sabahattin Çay, sabah kalktıklarında sahildeki şezlong ve şemsiyelerin arasında beyaz bir örtü ile karşılaştıklarını söylerken, Belediye yetkililerine bilgi verdiğini ve incelenmesi talebinde bulunduğunu açıkladı.

Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular

OLAY YERİNE YETKİLİLER ÇAĞRILDI

Datça Belediyesi'nden olay yerine kimya ve gıda mühendisleri gelirken, çevre mühendislerinin görev nedeniyle ilçeye uzak olması nedeniyle gelmedi. Datça Belediyesi yetkilileri sahildeki beyaz maddeyi baktıktan sonra ayrıldı.

Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular

AĞAÇ POLENİ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Beyaz maddenin ağaç poleni olabileceği şeklinde görüşler ileri sürülürken, Muğla kıyılarında devam eden orman yangınlarını söndürmede kullanılan köpük de olabileceği ileri sürüldü.

Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular
Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular - Haberler
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