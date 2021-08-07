Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular

Muğla'nın Datça ilçesinde sahile vuran beyaz örtü yerel halk ile tatilcileri tedirgin etti. Şezlonglar arasında yoğun bir şekilde yayılmış olan madde için bölgeye yetkililer çağrıldı. Maddenin ne olduğu henüz bilinmiyor.